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Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 18

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkisini artırdı.

06.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:45Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 18
Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklıklar gündüz saatlerinde bölge genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 18 derece olarak ölçülürken diğer illerde şöyle oldu:
Erzurum'un Çat ilçesinde eksi 9, Kars'ın Selim ilçesinde eksi 8, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde eksi 5, Iğdır'ın Aralık ilçesinde eksi 2, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eksi 8 derece.
Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum ve Ardahan'da 13, Kars ve Ağrı'da 14, Iğdır'da 19, Erzincan'da 17 derece olması tahmin ediliyor.
(İHA)

Ardahan, Göle, Güncel

Kaynak: İHA

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