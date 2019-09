Doğu'da "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" yürüyüşleri

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari , Muş ve Bitlis'te, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla terör örgütü PKK'nın hain saldırıları protesto edildi.Van'da 51 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Sivil Dayanışma İnisiyatifince gerçekleştirilen yürüyüş, İpekyolu ilçesindeki Kurtuluş Parkı'nda başladı.Ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce kişi, tekbir getirerek ve "Kahrolsun PKK", "Türk, Kürt kardeştir, ayırım yapan kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Kazım Karabekir Caddesi'nden Hz. Ömer Camisi önüne geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan inisiyatif sözcüsü Mehmet Ali Uca, terör örgütü PKK'nın kan dökmek ve toplumun huzurunu sabote etmekten başka bir amacı olmadığı söyledi.Dış güçlerin terör örgütü PKK'yı kullanarak Türkiye üzerinde kirli ve hileli oyunlarını sergilediğini belirten Uca, şöyle devam etti:"Bu süreçte milletimizin birlik, beraberliği ve ülke bütünlüğümüz için 10 binlerce şehit verilmiş, masum insanlar terör yüzünden yaşamını yitirmiş. Ülkemiz terörün kıskacından tam da kurtulmaya başladığı şu dönemlerde yapılan bu eylemler, onları kaçınılmaz sondan kesinlikle kurtaramayacak. Eli kanlı terör örgütü PKK, bu cennet vatandan silip süpürülecek, dış destekçileri ve içerideki tüm uzantılarıyla ait olduğu çukura mutlaka gömülecek. Bölücü terör örgütü, akıttığı her damla kan ve gözyaşının bedelini hem de misliyle ödemekte ve ödemeye devam edecek."Yürüyüşe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve çok sayıda kişi katıldı.HakkariHakkari'de Gençlik Merkezi önünde, aralarında Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden Valilik binası önüne kadar yürüdü. Tekbir getiren vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hakkari burada hainler nerede" ve "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı.Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüşün ardından konuşan Vali Akbıyık, milletin birlik ve beraberliği sayesinde hiçbir gücün Türkiye'yi bölemeyeceğini söyledi.Güvenlik güçlerinin her yerde teröristleri kovaladığını ifade eden Akbıyık, "İnşallah bu topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar terörle mücadele devam edecek. Bu mazlum halka kurşun sıkanlar cezasını çekecek." dedi.Şehit yakınlarından Diyarbakır annelerine destekHakkari'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında katledilen 26. Dönem AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'ın kardeşi Mehmet Budak da terör örgütünü lanetleyerek "Ağabeyim üç yıldır aramızda yok ama aramızda olduğundan eminiz çünkü şehitler ölmez, onlar diridirler. Bugün teröre lanet yürüyüşüne katıldık. Bunun tüm halkımızın uyanması için bir vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Şehit kızı Şirin Adıyaman ise çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını söyledi.Hiçbir gücün Türk bayrağının dalgalanmasına mani olamayacağını ifade eden Adıyaman, "Gözünü kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere verdiği cesaret ile diyoruz ki ne eli kanlı terör örgütü PKK ne de dünya üzerinde hiçbir örgüt ve oluşum bizim birlikteliğimizi bozamayacak." diye konuştu.Hakkarili anneler adına konuşan Sevim Bozan da şunları söyledi:"Kırk yıldır bu bölgede yaşayan bizler, terörden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyoruz. Burada, hepinizin önünde kandırılarak dağa bir şekilde gitmiş gençlerimize sesleniyorum: Artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun, kimsenin maşası olmayın. Türk ve Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan tüm terör örgütlerini bir anne olarak lanetliyorum."MuşMuş'ta da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla terör örgütü PKK'nın hain saldırıları lanetlendi.Merkez Ulu Camisi önünde toplanan kalabalık, Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK" sloganları atarak belediye binası önüne kadar yürüdü.Burada bir konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, memleketi karıştırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerini kaydederek "Diyarbakır'da 28 gözü yaşlı annemiz, günlerdir nöbet tutuyor. Ey hainler, kandırdıklarınızı vereceksiniz. Bizim gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorsunuz ama millet uyandı, yok öyle yağma. Bu millet kardeş, kimse kimseyi kandırmasın. Halkların kardeşliği yok, tek millet var, hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz, tek bayrak, tek millet." dedi.BitlisBitlis'te Teröre Karşı Sivil İnisiyatif Grubu tarafından "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü gerçekleştirildi.Gökmeydan'da Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık, tarihi Sinema Yokuşu'ndan "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıp, tekbirler getirip Ulu Cami önüne kadar yürüdü.Burada Kur'an-Kerim tilavetinin ardından konuşan Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Kadir Köstekçi, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil halka yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı nefretle kınadıklarını belirtti.Bu saldırıda şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifalar dileyen Köstekçi, şöyle konuştu:"Bu saldırı son olsun ve artık terör belasının bir an önce yakamızdan düşmesini diliyoruz. Geçmişe baktığımızda 283 okul hasar gördü, yakıldı. 142 öğretmen şehit oldu, 135 cami hedef alındı, 11 Kur'an kursu tahrip edildi, sağlıkçılara saldırıldı, ambulanslar yakıldı. 35 yılda 20 bin çocuk, 2013-2015 yılları arasında ise 2 binden fazla çocuk dağa götürüldü. Defalarca sivil halk hedef gösterildi, katliamlar yapıldı. Siviller olarak önceden olduğu gibi biz de bundan sonra bu eylemlere karşı sesimizi yükseltiyoruz. Teröre karşı yürütülen mücadelede sivil inisiyatifin önemi ortadadır. Bu bağlamda Diyarbakır analarının cesaretini kutluyoruz."Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin ise Kulp'taki terör saldırısının amacının Diyarbakır annelerinin duruşunu etkilemek olduğunu söyledi."Anaların direnişi direnişimizdir" diyen Şahin, "Çocukları dağa kaçırılan ailelerin acılarını paylaşıyor ve direnişlerini destekliyoruz." diye konuştu.Yürüyüşe Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Vali Yardımcıları Tamer Kılıç, Kemal Karahan, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.