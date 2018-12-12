Doğu'da Ulaşıma Kar Engeli

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum- Erzincan
kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum- Erzincan kara yolunun Tepebaşı
mevkisinde yolda kalan araçlar Karayolları ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Araçların Aşkale
ilçesinden sonra geçişine izin verilmiyor.
Karayolları 121. Şube Şefliği ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.
Doğu Anadolu Bölgesi,Erzincan,Erzurum,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:44