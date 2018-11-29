Doğu'da Yağmur ve Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:15



29 Kasım 2018 Perşembe 10:15

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta havanın zaman zaman yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgegenelinde havanın parçalı ve çok bulutlu zaman zaman yağmur ve karla karışık yağmurlugeçmesi bekleniyor.Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olacağı öngörülüyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif,ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Öte yandan, gece en düşük hava sıcaklığı Van'da 5, Muş'ta 4, Bitlis ve Hakkari'de 3 derece olarak ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Van ve Hakkari'de 12, Muş'ta 11 ve Bitlis'te 8 derece olması bekleniyor.Van Gölü'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçmesi, rüzgarın güney ve güneybatıdan, doğu ve güneydoğudan 2-4 kuvvetinde esmesi bekleniyor.