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Doğu'daki 3 ilde 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

03.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:44 Doğu'daki 3 ilde 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
, ve 'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ve Gürpınar ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 75 yerleşim biriminin yolunun kapandığı belirtildi. Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada, kar nedeniyle 162 köye ulaşılamadığını söyledi. Karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için çalışma yürüttüğünü ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır olduğunu vurguladı.
Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kentte 80 köy yolunun kar nedeniyle kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışma yürüttüğünü dile getirdi.
Belediye ekipleri de cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Bahçesaray, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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