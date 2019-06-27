27.06.2019 19:00
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Doğu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu

Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, cumartesi günü 03.00 ile 23.30 saatleri arasında Ardahan ile Kars 'ın geneli Erzurum 'un ise kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu illerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği bildirildi.
Ani sel, su baskını , heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
Kars , Erzurum , Güncel

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