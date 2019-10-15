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Doğu'daki 3 ilde sıcaklık sıfırın altında

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Ardahan ve Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.

15.10.2019 09:56Doğu'daki 3 ilde sıcaklık sıfırın altında
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Ardahan ve Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 2, Ağrı'da 1 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Erzurum'da 3, Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de ise 6 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Tunceli'de 28, Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 24, Erzurum ve Kars'ta 22, Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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