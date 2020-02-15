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Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1063 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

15.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:02
, ve 'de kar ve tipi nedeniyle 1063 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş
Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 105 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.
Muş-Bitlis kara yolunda buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kar kent merkezini beyaza bürürken, soğuk hava nedeniyle bazı ağaçlarda kırağı oluştu.
Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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