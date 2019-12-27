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Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:30 Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden 'da 70, 'de 35, 'da 24 ve Çatak'ta 3 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Muş'ta 56, Bitlis'te 28, Hakkari'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, bu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale, Güncel

Kaynak: AA

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