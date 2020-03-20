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Doğu'daki 4 ilde kar nedeniyle 144 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar nedeniyle 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

20.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:54
Doğu'daki 4 ilde kar nedeniyle 144 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı
Van , Muş , Bitlis ve Hakkari 'de etkili olan kar nedeniyle 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde 13 mahalle ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan Bahçesaray ilçesinin Çatbayır Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının düştüğü yolu açmak için çalışma gerçekleştiriliyor.
Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kentte kar nedeniyle 5 köy yoluna ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Kapalı yolların açılması için çalışma yürüttüklerini belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.
Bitlis
Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 79 yerleşim birimine ulaşım gerçekleştirilemiyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent ve ilçelerinde 79 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade etti.
Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önününde biriken karları temizledi.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmasını yürüttü.
Ahlat ilçesinde de aralıklarla etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştu.
Hakkari
Hakkari'de kar nedeniyle merkez ve Yüksekova ilçesinde 29 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.

Kaynak: AA

Etiketler : Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

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