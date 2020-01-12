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Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

Ağrı'da etkili olan kar yağışı Karda ilerleyen araçlar Karda yürüyen vatandaşlar Ahmet Çobankent ile röportaj Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili olduERZURUM - Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

12.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:30
'da etkili olan kar yağışı
Karda ilerleyen araçlar
Karda yürüyen vatandaşlar
Ahmet Çobankent ile röportaj Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
ERZURUM - Erzurum, Ağrı, Ardahan ve 'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da da etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Beyaz örtüyle kaplanan kentte, çevre yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aralıklarla devam eden yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı.
Sürücülerden Ahmet Çobankent, yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiklerini söyledi.
Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

Kars, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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