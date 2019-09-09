Haberler» Güncel» Haber

Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

09.09.2019 12:54 Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 11, Erzincan'da 12, Iğdır'da 14 ve Tunceli'de 15 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Iğdır'da 23, Erzurum'da 19, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 17 derece olacak.
Yetkililer, bölgede özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:32   2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı
13:32   Aydın'da 180 bin öğrenci dersbaşı yaptı
13:31   Madende çalışırken kalp krizi geçiren işçi öldü
13:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor.
13:30   Kemalpaşa'da kurtuluş coşkusu
13:30   Borsa ilk yarıda yükseldi
13:30   Serbest piyasada altın fiyatları