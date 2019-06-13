Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum
, Tunceli
, Erzincan
, Kars
ve Ardahan
çevrelerinin öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede beklenilen hava sıcaklık değerleri; Erzincan ve Tunceli'de 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 24, Ağrı
'da 25 ve Iğdır
'da 29 derece. - ERZİNCAN
Kaynak: İHATunceli
, Erzurum
, Erzincan
, Güncel