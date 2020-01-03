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Doğu'daki 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.

03.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:16 Doğu'daki 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, ve 'da aralıklı kar yağışı, Erzincan ve Iğdır'da ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Erzincan'da 3, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Ağrı'da 12, Kars'ta 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Ardahan ve Erzurum'da sıfır, Kars ve Ağrı'da sıfırın altında 4 derece olacak.
Bölgede kar kalınlıkları Erzurum ve Kars'ta 4, Ağrı'da 10, Ergan Kayak Merkezi'nde 28, Palandöken Kayak Merkezi'nde 41, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 48 santimetre olarak ölçüldü.
Açıklamada, bölgede buzlanma ile don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kars, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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