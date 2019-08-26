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Doğu'daki 6 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

26.08.2019 10:36 Doğu'daki 6 il için sağanak uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerine kadar havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülen bölgede öğleden sonra ise Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 11, Ağrı'da 13, Erzincan'da 17, Tunceli'de 19 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklık da Tunceli'de 35, Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Kars ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 26 derece olacak.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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