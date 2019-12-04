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Doğu'daki 6 ilde aralıklı kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Ağrı'da aralıklı kar yağışı etkili olacak.

04.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:48Doğu'daki 6 ilde aralıklı kar yağışı bekleniyor
, , , Ağrı, Ardahan ve Ağrı'da aralıklı kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde pus hadisesi görülmesi beklenen bölge, aralıklı kar yağışı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzincan'da 3, Erzurum'da 5, Ağrı'da 6, Kars'ta 9, Ardahan'da 11 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 5, Iğdır'da 6, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır derece olacağı öngörüldü.
Buzlanma ve don nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Erzincan, Erzurum, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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