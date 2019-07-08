08.07.2019 10:02
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Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olması öngörülen bölgede sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 12, Ardahan'da 13, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı ve Erzurum'da 27, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.
Kaynak: AA
Erzincan, Ardahan, Ağrı, Kars, Güncel

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