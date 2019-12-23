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Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis bekleniyor.

23.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:12 Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 8, Bitlis ve Muş'ta 7, Hakkari'de 9 derece olacak.

Sis uyarısı

Etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle ulaşımdaki aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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