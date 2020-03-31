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Doğu'daki kara yollarında jandarma ve polis Kovid-19 denetimini sürüyor

Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yolundaki kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince başlatılan denetimler sürüyor.

31.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:01
Doğu'daki kara yollarında jandarma ve polis Kovid-19 denetimini sürüyor
Kars- Erzurum ve Kars- Ardahan kara yolundaki kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince başlatılan denetimler sürüyor.
Güvenlik güçleri, kentlerin giriş ve çıkış noktalarında araçları durdurarak alınan tedbirler hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğünden de ekiplerin bulunduğu noktalarda, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Ekipler, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra bilgilerini kayıt altına aldığı vatandaşları, sağlıkları açısından evde kalmaları konusunda uyardı.
Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da kontrol noktalarındaki denetimleri inceleyerek sürücüleri bilgilendirdi.
Sarıkamış ilçesinde de jandarma, sağlık personeli ile eski Sarıkamış-Erzurum yolu Acısu mevkisinde araçları durdurarak sürücülerin ve araç içerisinde bulunanların ateşini ölçüyor.
Ardahan'da evden çıkamayan arıcıların yardımına Vefa ekibi koştu
Ardahan'da ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan yörede aracılıkla uğraşanların yardımına, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yetişti.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte üretim, tedarik ve tüketim zincirinin devam etmesi de düşünülerek salgına karşı çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Söz konusu tedbirler kapsamında Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde kışlatma amaçlı arılığı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların arılarına ait bakımın "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca yapıldığı belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Ardahan, Polis, Güncel
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