Doğu'daki STK'lerden "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" açıklaması

Ağrı, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ağrı Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Çin baskısı altındaki Doğu Türkistan ve Suriye'de yaşanan katliamlar kınandı.İHH Ağrı Şube Başkanı Kerem Engin, burada yaptığı açıklamada, Batı ülkelerinin, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girdiğini belirtti.Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığını ifade eden Engin, "5 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleşen Urumçi katliamından bu yana her yıl daha da kötüleşen yaşam koşulları, etnik ve dini bir soykırıma dönüşmüştür. Ölüm, hapis, işkence ve zorla alıkoyma uygulamaları dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen devam etmektedir." dedi.Basın açıklaması sonrası, Mısır'da cezaevlerinde kalanlar için mektup yazıldı.ErzincanErzincan'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Doğu Türkistan'da yaşananlara tepki gösterdi.Kentteki STK temsilcileri ile vatandaşlar Doğu Türkistan, Filistin ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Nebil Gül, ABD'den Rusya'ya, Çin'den Avrupa Birliği'ne kadar küresel emperyalizmin, insanlığa ve İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü ifade etti.Dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşandığını ve ölen her 4 kişiden 3'ünü sivillerin oluşturduğunu aktaran Gül, şöyle konuştu:"2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'in tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir."Dua edilmesinin ardından katılımcılar Ordu Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesine giderek Mısır'daki cezaevlerinde işkence gören Müslümanlara mektup gönderdi.Basın açıklamasına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksun da destek verdi.KarsKars'ta da Memur-Sen üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.Memur-Sen Kars Temsilcisi Mahmut Kaan Ilgar, sendika binasında yaptığı açıklamada, küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ile insani krizlerin de derinleştiğini söyledi.Ilgar, Çin rejiminin, İspanyolların Endülüs'te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımın benzerini, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurlara karşı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:"28 toplama kampında tutulan 1 milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile ediliyor. Kampların dışında kalanlar ise evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda bırakıldıkları Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor. İşkence ve idam cezası karşısında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkanı da bulunmuyor."ArdahanİHH Ardahan Şubesi ile Memur-Sen Ardahan Şubesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program düzenledi.İHH Ardahan Temsilcisi Akın Demirci, şubelerinde düzenlediği basın toplantısında, son 10 yılda öldürülen Uygur sayısının 10 bini aştığına işaret etti.Bölgede halen 1 milyondan fazla Uygur'un 'eğitim kampı' adı altında kurulan toplama kamplarında tutulduğunu anlatan Demirci, "Burada insanların inançlarına aykırı dahi olsa zorla ideolojik eğitimler verilmekte ve potansiyel tehdit olarak görülenler cezalandırılmaktadır." dedi.