Doğu'daki STK'lerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KARS

Erzurum, Kars , Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, odada düzenlenen basın toplantısında, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya tepki göstermek için 15'e yakın sendika, konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasını okudu.Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında olduklarını ifade eden Yücelik, şöyle konuştu:"Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik ve İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdi. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile bedel ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz."Horasan ilçesinde de Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.Horasan Belediye Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, belediye başkanlığı binası önünde toplandı.Burada dev Türk bayrağı açarak yürüşe geçen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Ağrı Caddesi'ndeki meydana ulaştı.Türk bayrağı donatılan araçların da konvoy oluşturduğu yürüyüşte, Kur'an'ı Kerim okundu, dualar edildi.ArdahanArdahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Toplantı Salonunda bir araya gelen STK temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediğini açıkladı.ATSO Başkanı Çetin Demirci, grup adına yaptığı konuşmada, "Türk devleti ve ordusu bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.TunceliTunceli'de Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Güyüldar, odanın toplantı salonunda yaptığı konuşmada, Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu belirtti.Suriye'de yaşananlara, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını aktaran Güyüldar, şunları kaydetti:"Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz, karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü, bu saldırı asla kabul edilemez."KarsKars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Toplantı salonunda bir araya gelen STK temsilcileri adına konuşan KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz." dedi.AğrıAğrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığında bir araya gelen STK'ler adına konuşan Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Kenan Çetin, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıyı kınadıklarını bildirdi.Mehmetçiğin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu ifade eden Çetin, "Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız." ifadelerini kullandı.ErzincanErzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, odada STK temsilcileri adına yaptığı konuşmada, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında olduklarını kaydetti.Üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirten Tanoğlu, "Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.