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Doğu'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş"i sırasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van, Bitlis ve Muş'tan destek verildi.

31.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:22
Doğu'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş"i sırasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van , Bitlis ve Muş 'tan destek verildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdiğini duyurdu.
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da 3 aylık maaşını bağışladığını bildirdi.
Bitlis
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz birer, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise 3 maaşını bağışladığını açıkladı.
AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 7 aylık milletvekili maaşını bağışladığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kentte günlük işlerde çalışanlara yardımda bulunmak amacıyla, geçen hafta cumartesi günü Bitlisli iş insanlarıyla kampanya başlattıklarını belirten Kiler, şunları kaydetti:
"Bitlis'e 10 bin koli getirmek üzere yardım kampanyası başlattık. 3 milyon liralık bir kampanya. Yevmiyeyle çalışan ve aldıklarını harcayan insanlar var, virüs nedeniyle şimdi onlar da çalışmıyor. İhtiyaçlarını karşılama konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Cumhurbaşkanımızın da dün böyle bir kampanya başlatması tevafuk oldu."
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da kampanya başlatarak 7 aylık maaşını bağışlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izinde olduklarını, gereken desteği sunacaklarını dile getirdi.
Muş
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, herkesi, kampanyaya imkanları dahilinde destek olmaya davet etti. Şimşek, kendisinin de kampanyaya destek verdiğini belirtti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da 2 aylık maaşını, koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanyaya bağışladığını bildirdi.
Asya, iş insanlarını da anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, kampanyaya bir maaşını bağışladığını açıkladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Muş, Van, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Doğu'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haberler

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