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Doğu'dan gelen ışık, BTÜ'de

Birbirinden farklı projelerle Bursa'nın kültür sanat hayatına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Doğu'dan gelen ışık – Müslüman bilim adamları" projesini bu kez Bursa Teknik Üniversitesi'nde üniversitelilere sundu.

26.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:59Doğu'dan gelen ışık, BTÜ'de

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 30 hafta sürecek projenin Teknik Üniversitesi'ndeki buluşmasına üniversite Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir ile üniversiteli gençler katıldı. Etkinliğin açısında söz alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, "Bildiğiniz üzere, sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti doğrultusunda 2019 Prof. Dr. Fuat sezgin yılı olarak ilan edildi. Biz de bu yılı daha anlamlı kılmak için çabalıyoruz. 30 Haziran 2018 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fuat Sezgin, dünyaca ünlü bilim tarihçimizdi. Kendilerinin söylediği şu sözü şiar edindik ve bu programı hazırladık: "Bilimler tarihi, milletlerin ortak mirasıdır." Bu ortak mirasa Müslümanların katkısı neydi? İşte bu soruyu hem sözlü hem de tiyatral olarak Bursa'ya anlatıyoruz. Toplamda 30 farklı yerde devam edecek olan "Müslüman bilim adamları -Doğu'dan gelen ışık" 2019 yılını daha anlamlı kılacaktır" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat da yaptığı sunumda eski Mısır'dan Babil'e oradan da Antik Yunan'a ulaşan bilimlerin; 8. Yüzyıldan 16. Yüzyıla kadar Müslümanların elinde göz kamaştıran bir seviyeye ulaştıktan sonra bugün Avrupa'ya ulaşmış tüm dünya milletlerinin ortak mirası haline geldiğini hatırlattı.

Şehir tiyatrosu oyuncularının da canlandırmalarla eşlik ettiği projede, İbnü'l-Heysem, Ömer Hayyâm, Kemâleddin Fârisî, Hârizmî, Bîrûnî, El-Cezerî, Nasîrüddin Tûsî, İbn Türk, Ferganî, El-Bettânî, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, İbn Sînâ, Câbir Bin Hayyân, Râzî, İbnü'n-Nefîs, Zehrâvî, İdrîsî,Abdurrahman El-Hâzinî, İbnü'ş-Şâtır, Abbas Bin Firnâs, Sâbit Bin Kurrâ,El-Kindî, Ebû Kâmil Şücâ Vetakıyüddin'in bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Arif Karademir, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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