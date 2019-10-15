Doğu'dan gelen ışık, liselilere anlatılıyor

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 30 hafta sürecek projede görev alan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat, İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nilüfer İMKB Fen Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi. 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı anısına düzenlenen Doğu'dan Gelen Işık: Müslüman Bilim Adamları projesi hakkında bilgi veren Polat, "Bu çalışma, bütün ömrünü İslâm Bilimleri'nin dünyayı aydınlatan zengin birikimini ortaya çıkarmak için sarf etmiş, İslâm Bilimler Tarihi'nin 21. yüzyıldaki duâyen ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ciltler dolusu emeklerine bir saygı duruşu ve bir minnet vesikasıdır.94 yıllık dünya hayatında, bir an olsun durmadan, hayatının en önemli zamanlarını günde 17 saat çalışarak İslâm Bilimler Tarihi'nin adeta sahipsiz kalmış 800 yıllık mirasını ortaya çıkarmak için sarf etmiş olan Prof. Dr. Fuat Sezgin; böylesi önemli 8 asırlık dev bir hazineyi gelecek nesiller olan bizlere armağan etmiştir. Eski Mısır'dan Babil'e oradan da Antik Yunan'a ulaşan bilimler; 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Müslümanların elinde göz kamaştıran bir seviyeye ulaştıktan sonra bugün Avrupa'ya ulaşmış tüm dünya milletlerinin ortak mirasıdır" diye konuştu.

Şehir Tiyatrosu oyuncularının da canlandırmalarla eşlik ettiği projede, İbnü'l-Heysem, Ömer Hayyâm, Kemâleddin Fârisî, Hârizmî, Bîrûnî, El-Cezerî, Nasîrüddin Tûsî, İbn Türk, Ferganî, El-Bettânî, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, İbn Sînâ, Câbir bin Hayyân, Râzî, İbnü'n-Nefîs, Zehrâvî, İdrîsî,Abdurrahman el-Hâzinî, İbnü'ş-Şâtır, Abbas bin Firnâs, Sâbit bin Kurrâ,El-Kindî, Ebû Kâmil Şücâ veTakıyüddin'in bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler veriliyor.