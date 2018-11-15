Doğu Demirkol İlk Kez Slovenya Ulusal Televizyonu'na Açıkladı

Doğu Demirkol, rol aldığı Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' ile Cannes Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, Hamburg Film Festivali, Antalya Film Festivali, Mardin Film Festivali ve Malatya Film Festivali'nden sonra şimdi de Slovenya'daki Ljubljana Film Festival Festivali'ne katıldı.

Yorgos Lanthimos, Naomi Kawase ve Claire Deniz gibi ünlü yönetmenlerin filmlerinin seçildiği 'Krallar ve Kraliçeler' bölümünde bu yıl 29'uncu kez düzenlenen Uluslararası Ljubljana Film Festivali'nde 'Ahlat Ağacı' da gösterimde yer aldı.

'Ahlat Ağacı'nda 'Sinan' karakterini canlandıran Doğu Demirkol'a Ljubljana Film Festival Festivali'nde oldukça ilgi gösterildi. Filmin gösteriminden sonra gerçekleştirilen söyleşide izdiham yaşanırken Slovenya Ulusal Televizyonu Demirkol ile bir röportaj yaptı. Röportajda 'Sinan' karakteriyle, Nuri Bilge Ceylan ile çalışmakla, komedyenlikle ilgili soruları cevaplayan Demirkol, bir film senaryosu yazdığını açıkladı.

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