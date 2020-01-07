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Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol nereli, kaç yaşında?

Doğu Demirkol aslen nereli? Stand up gösterileri ile popülerlik kazanan Doğu Demirkol, film ve diziler ile de ekrana gelmeye başladı. 1985 yılında İstanbul'da doğsa da aslen Balıkesirlidir. Peki, Doğu Demirkol kimdir, nereli?

07.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:47 Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol nereli, kaç yaşında?

Yetenek Sizsiniz yarışma programı ile tanındı ve ardından BKM'de yer aldı. Doğu Demirkol'un şu sıralar dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Doğu Demirkol hayatı, gösterileri ve daha fazlası haberimizde...

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Çiçeği burnunda oyuncu, Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olarak 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamladı.

Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz'e katıldı ancak finale kalamadı. Pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan'ın da bulunduğu, Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya ile sinemaya adım attı. Son olarak, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini oldu.


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