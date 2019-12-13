Farah Zeynep Abdullah ile birlikte olduğu iddia edilen Doğu Demirkol kimdir?

Oyuncu, Yetenek Sizsiniz yarışma programı ile popüler oldu ve ardından BKM'de yer aldı. Aydın Doğu Demirkol'un şu sıralar Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı öne sürülüyor. Doğu Demirkol hayatı, gösterileri ve daha fazlsı haberimizde...

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Çiçeği burnund aoyuncu, Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olarak 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamladı.

Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz'e katıldı ancak finale kalamadı. Pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan'ın da bulunduğu, Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya ile sinemaya adım attı. Son olarak, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini oldu.