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Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah ayrıldı mı?

FLAŞ... Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile meslektaşı Doğu Demirkol'un aşkının kısa sürdüğü, çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili tarafların menajerlerinden açıklama geldi

07.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:41 Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah ayrıldı mı?

' ' dizisiyle ekranda olmaya hazırlanan Doğu Demirkol ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz ay ilk kez Snob Magazin& ;tarafından görüntülenmiş ve çiftin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Önceki gün de iki ünlü isim, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silince ilişkilerinin bittiği öne sürüldü.

'YORUM YAPMIYORLAR'

Son olarak aşıkların arasında çıkan tartışmanın krize döndüğü ve bu nedenle sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildikleri ortaya çıktı. Menajerleri ise sorular karşısında "Sorduğunuz için teşekkür ederiz ama yorum yapmıyorlar" demekle yetindi. Sevgililerin tekrar bir araya gelmelerinin zor olduğu söyleniyor.


Farah Zeynep Abdullah, Tutunamayanlar, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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