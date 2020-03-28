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Doğu Ekspresi Akyaka tren seferleri durduruldu

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Doğu Ekspresi ve Kars-Akyaka tren seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

28.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:21
Doğu Ekspresi Akyaka tren seferleri durduruldu
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Doğu Ekspresi ve Kars- Akyaka tren seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, şehirler arası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda Doğu Ekspresi ve Kars-Akyaka tren seferleri geçici olarak durduruldu. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğu Ekspresi, Akyaka, Kars, Yaşam

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