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Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun

Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.

15.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:00
Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun
Kırıkkale 'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.

Kırıkkale'de, Doğu Ekspresi ve yük trenlerinin geçiş yaptığı tren raylarında canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli oyunu objektiflere yansıdı. Tüm uyarı ve güvenlik tedbirlerine rağmen tren raylarında görüntülenen 5 çocuk çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden rayda yürümeye devam etti. Çocuklar yürekleri ağızlara getirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Güncel

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