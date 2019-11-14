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Doğu Ekspresi'yle Kars'a gelenler soluğu orada alıyor

Doğu Ekspresi'yle Kars'a gelenler, gün batımını izlemek için kente 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dikme köyüne gidiyor.

14.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:17Doğu Ekspresi'yle Kars'a gelenler soluğu orada alıyor
Doğu Ekspresi'yle 'a gelenler, gün batımını izlemek için kente 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dikme köyüne gidiyor.

Kars Çayı'nın gökyüzüyle adeta birleştiği gün batımında her taraf kızıla bürünürken, fotoğraf sanatçıları ise anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesinin deklanşörüne basıyor. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından anı canlı olarak paylaşıyor.

Tarihi kent Kars, görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor. Kente Doğu Ekspresi'yle gelenlerin ilk görmek istediği yerler Dikme köyünden geçen Kars Çayı ve Demir Köprü oluyor. Buraya gelen vatandaşlar gün batımı bekleyerek, ortaya çıkan görsel güzelliği sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kente gelen fotoğraf sanatçıları ise gün batımının her saniyesinin fotoğrafını çekiyor.

"Gün batımını çekmeye geldik"

Kars'ın doğal güzelliklerini yaşamak ve arkadaşlarının paylaştığı gün batımını yerinde görmek için Doğu Ekspresi'yle Kars'a geldiğini ifade eden bir vatandaş, "Biz buraya gün batımını çekmeye geldik. Bulutların deseni özellikle, ışığın sudaki yansıması, bu bölgedeki su yatağının biraz geniş olmasından dolayı burayı tercih ettik fotoğraf çekmek için oldukça güzel görüntüler aldık. Paylaşmak üzere sosyal medyada, şimdi ayın doğuşunu bekliyoruz. Gün batımından yaklaşık 15 dakika sonra ayın doğu gerçekleşecek. Onu bekliyoruz. Onu fotoğrafladıktan sonra buradan ayrılacağız" dedi.

Doğu Ekspresi'nin kente giriş güzergahı olan bölge gün batımında adeta görenleri büyülüyor. Saatlerce gün batımını çekmek için bekleyen vatandaşlar daha sonra mutlu bir şekilde bölgeden ayrılıyor. - KARS

Doğu Ekspresi, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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