Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 1, Muş'ta 0, Bitlis'te eksi 2 ve Hakkari'de eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Hakkari'de 5, Bitlis ve Muş'ta ise 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN