Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 2, Muş'ta 4, Bitlis'te 0 ve Hakkari'de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 8, Bitlis'te 3, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN