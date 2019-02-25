Doğu İlleri İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi
için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Şubat 2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının; Hakkari
, Bitlis
, Muş
ile Van
'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor. Çarşamba
günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA