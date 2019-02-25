Doğu İlleri İçin 'Yoğun Kar Yağışı' Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi
için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Şubat 2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının; Hakkari
, Bitlis
, Muş
ile Van
'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor. Çarşamba
günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
(İHA)
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA