Doğu İlleri İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis
, Hakkari
ve Muş
için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Hakkari, Bitlis ve Muş ile Van
'ın güney ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zaman zaman yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece bir azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 1, Muş'ta 3, Bitlis'te 0 ve Hakkari'de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 7, Bitlis'te 4, Hakkari ve Muş'ta ise 5 derece olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN
Muş, Hakkari, Bitlis, Güncel
Kaynak: İHA