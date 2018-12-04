Doğu Karadeniz Bölgesi İhracatı 1 Milyar Doları Aştı

04 Aralık 2018 Salı 11:40



04 Aralık 2018 Salı 11:40

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 65 milyon 84 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştiği bildirildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının ilk 11 ayında gerçekleşen 1 milyar 65 milyon 84 bin dolar değerindeki toplam ihracatın 567 milyon 847 bin 249 dolarının fındık ve Mamulleri, 175 milyon 437 bin 364 dolarının Yaş Meyve Sebze Ürünleri ve 115 milyon 764 bin 535 dolarının ise madencilik ürünlerinden oluştuğunu kaydetti. Bölge ihracatında en büyük yekünü tutan bu 3 sektörün dışında, son yıllarda sürekli gelişme gösteren Su Ürünleri ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Otomotiv Endüstrisi sektörleri ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine oranla önemli artışlar yaşandığına vurgu yapan Kalyoncu, şu bilgileri paylaştı:"Bölgemizden 2018 ilk 11 ayında 124 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesinden 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapılan ülkelerden en fazla artış sağlanan ülkeler ise Vietnam, Romanya, Danimarka, Ekvator ve Sırbistan olmuştur. Yakın komşu ülke pazarlarında belli sektörlerin sorun yaşaması, girişte bir kısım kısıtlamalarla karşılaşmasına rağmen, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nden son yıllarda Uzakdoğu ve Asya pazarlarına yönelik ihracatımızda yaşanan gelişme ve artışlar, önümüzdeki yıllarda bölge ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağı açısından ümitlerimizi artırmaktadır. Bunun yanında, bölgemizden son yıllarda otomotiv endüstrisi yedek parçası ve makine sanayi grubunda yer alan ürünlerin ihracatındaki artışlar, bölge ihracatımız açısından çok önemli gelişmelerdir. Doğu Karadeniz Bölgesi ekonomisini ihracat sürüklemekte olup, bölge ihracatının daha da üst noktalara ulaşması ile bölge refah düzeyi de ülkemiz ortalamasının üzerine çıkacak ve bu durumda Doğu Karadeniz bölgesi potansiyeli ölçeğinde bir çekim ve cazibe merkezi haline gelecektir. Bu çerçevede ihracatçılarımıza bölge olumsuz şartları nedeniyle lojistik maliyetler açısından destekleme yapılması ile bölgemiz firmalarında var olan ihracat ve girişimcilik tecrübesi tam kapasite ile kullanılabilir bir konuma gelecek ve en uzak noktalardaki ülkelere dahi ihracat yaparak bölge ihracatını daha üst noktalara çıkaracaklardır. "Son dönemde ihracatçıların finansmana erişim imkanlarının maliyetler nedeniyle kısıtlanması, bankalardan kaynaklanan katı tutum ve uygulamalar ile teminat mektubu komisyon oranlarının 2 katına çıkmış olmasının ihracatın istikrarla gelişmesini engellediğini kaydeden Kalyoncu "Bunun için ihracatçı ve sanayicimizin uygun fiyattan finansman temin edebilme imkanına kavuşabilmesi için reel kesime yönelik teminat sigortası sisteminin uygulamaya koyulması ve reel kesimin borç çevirme kapasitesinin arttırılması için kredilerde vade uzatımı yapılması büyük aciliyet arz etmektedir. Bu imkanların sağlanması ile piyasalarda çok önemli rahatlama sağlanarak, hükümetimizin uygulamaya koyduğu Yeni Ekonomi Programı'nın da olumlu etkileri ile ihracatımız çok daha üst noktalara ulaşmış olacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON