Doğu Karadeniz'de 2019 yılının 9 ayında trafik kazalarında 57 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 775...

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2019 yılının 9 ayında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 57 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 775 kişi yaralandı.



2019 yılının Eylül ayında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 246 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 785 kişi yaralandı. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde ise 398 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Eylül ayında en çok trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, Gümüşhane ve Artvin'da ölümlü trafik kazası yaşanmadı.



Artvin'de Eylül ayında 37 yaramalı trafik kazaları meydana gelirken, bu kazalarda 70 kişi yaralandı. Giresun'da 94 maddi hasarlı, 88 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı.



Gümüşhane'de Eylül ayında ölümlü trafik kazası yaşanmazken, yaşanan yaramalı trafik kazalarında 43 kişi yaralandı. Rize'de ise meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 106 kişi yaralandı.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en çok kazaların yaşandığı il olan Trabzon'da meydana gelen 174 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 298 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.



Bölgede 2019 yılının 9 ayında toplamda 3 bin 313 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 5 bin 775 kişi yaralandı, 57 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalarda en çok ölümlü kazanın yaşandığı il Trabzon olurken, en az trafik kazasının yaşandığı il ise Gümüşhane oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA