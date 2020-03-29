Doğu Karadeniz'de, 3 köy daha karantinaya alındı (2)

ÇAMOLUK'TA 1 KÖYE KARANTİNA KARARI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Giresun 'un Çamoluk ilçesindeki Karadikmen köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Giresun Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,-

Kaynak: DHA