Doğu Karadeniz'de, 3 köy daha karantinaya alındı (2)
ÇAMOLUK'TA 1 KÖYE KARANTİNA KARARIDoğu Karadeniz Bölgesi'nde, Giresun'un Çamoluk ilçesindeki Karadikmen köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
29.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:55
ÇAMOLUK'TA 1 KÖYE KARANTİNA KARARI
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Giresun 'un Çamoluk ilçesindeki Karadikmen köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Giresun Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,-
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Kaynak: DHA
Etiketler: Doğu Karadeniz Bölgesi, Çamoluk, Giresun, Güncel