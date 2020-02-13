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Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullar tatil

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Artvin ve Bayburt'un genelinde, Giresun'da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilirken, Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim öğrenciler yarın izinli sayıldı.

13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullar tatil

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle ve 'un genelinde, 'da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilirken, 'de ise taşımalı eğitim öğrenciler yarın izinli sayıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin ve Bayburt genelindeki okullar ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın izinli sayıldı. Ayrıca Bayburt, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de engelli ve hamile kamu personellerine izin verildi.



Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Artvin, Güncel

Kaynak: DHA

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