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Doğu karadeniz'de deprem riski arttı

Doğu Karadeniz'de deprem riski arttıGÜRCİSTAN'da, 3 yıl meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklendiği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlendi.

12.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:54
Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı
GÜRCİSTAN'da, 3 yıl meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklendiği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlendi. Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerine kurulan yerleşim yerlerinde deniz erozyonuna uğrayan binaların depremde yıkılma riski taşıdığını belirterek, " hem Trabzon hem de Rize'nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Karadeniz fayı, çok yavaş ve sinsi hareket ediyor. Dolgular üzerinde elbette binalar yapılacak ama dolgunun tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Yapılar, yeni deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmeli" dedi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde, 2017'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklediği ve yarılmayı hızlandırdığı saptandı. 4'üncü deprem kuşağındaki bölge, 3'üncü deprem riski bölgesine çekildi. Karadeniz sahil kesiminin deprem riskinin iç kesimlere oranla daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, deniz erozyonuna uğrayan binaların olası depremde yıkılma riski taşıdığını belirtiyor.
'DEPREM TEHLİKESİNİ 3 KAT ARTTIRDI'
Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Osman Bektaş, deprem riskinin bilinenden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz'de şehirleşmeye bağlı olarak aşırı nüfus artışı nedeni ile denizden yer kazanma olayları yani dolgu alanları yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Ama artık dolguların yeni yönetmeliğe göre yapılması gerekiyor. Karadeniz'in içerisinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem, hem Trabzon hem de Rize'nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Dolgularda deprem tehlikesi daha da arttı. Dolgular üzerinde elbette binalar yapılacak ama dolgunun tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.
'ARTIK DOLGU RİZE'Yİ TAŞIMIYOR'
Yıllar önce denizin doldurulmasıyla oluşturulan 350 dönümlük alana kurulan Rize'nin büyük risk taşıdığını kaydeden Bektaş, "Deprem tehlikesini artık göz ardı etmemiz gerekiyor. Mesela Rize'de yapılan iki temel yanlış vardı. Birincisi 1960'lı yıllarda yapılan ve dünya standartlarına uygun olmayan dolgu idi. Artık bu dolgu Rize'yi taşımıyor. İkinci yanlış ise bölgenin gerçekçi deprem potansiyelinin ciddiye alınmaması. 2012 yılında Karadeniz'de oluşan deprem Rize'nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
'KARADENİZ FAYI YAVAŞ VE SİNSİ HAREKET EDİYOR'
Karadeniz fayının çok yavaş ve sinsi hareket ettiğine dikkat çeken Bektaş, "Bölgemizde 'deprem sık olmuyor' diye evlerinizde rahat uyuyor olabilirsiniz. Ama Karadeniz fayı, çok yavaş ve sinsi hareket ediyor. Bölgemizde yaşanabilecek orta büyüklükteki bir deprem bile bölgedeki heyelanlı sahaları aktif hale getirebilir ve ciddi kayıplara sebebiyet verebilir. Yapı stoklarımızın çoğu yeni deprem yönetmeliğine uygun değil. Çıkarılan yeni deprem haritasına uygun bir şekilde yapılanmaya gidilmeli" ifadelerinde bulundu.
Doğu karadeniz'de deprem riski arttı

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Kaynak: DHA


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