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Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuyor.

Doğu Karadeniz'de
02.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:32
Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuyor.
Doğu Karadeniz'deki 5 ilde, işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk gözlenmiyor.
Rize'nin işlek yerlerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Giresun'da vatandaşların bir araya gelip vakit geçirdiği Atatürk Meydanı'nda sessizlik hakim. Kentin en işlek noktası Gazi Caddesi ise yağmurun da etkisiyle boş kaldı.
Gümüşhane'de şehrin yoğun mekanları 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı'nda sessizlik hüküm sürüyor.
Bayburt'ta ise Turgut Özal Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araç yoğunluğu gözlenmiyor.
Artvin'de havanın serin ve hafif yağmurlu olmasının da etkisiyle vatandaşlar büyük oranda "Evde kal." çağrısına uydu. Şehirde vatandaşların zaman geçirdiği Kültür Sokağı ve Atapark Meydanı'na sessizlik hakim. Kentin hareketli bölgelerinden Cumhuriyet ve İnönü caddeleri de sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Rize, Güncel, Haber

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