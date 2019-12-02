Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı (2)

KAR MANZARASINA İLGİ

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Zigana Dağı'nda seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Yağışın etkisini azalttığı Zigana Geçidi'ni kullanan sürücüler yol kenarlarında mola vererek, kartpostallık görüntülerin yaşandığı manzarada selfie yapıyor, fotoğraf çektiriyor, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak manzarayı takipçileriyle paylaşıyor.

'KARADENİZ'İMİZ HAYRAN BIRAKIYOR'

Mehmet Kuyumcu, kar manzarasını yakından görebilmek için Zigana Dağı'nda mola verdiklerini söyleyerek, "Karadeniz'imiz eşsiz coğrafyası ve doğal güzelliği ile her zaman kendisine hayran bırakıyor. Bugün de burada çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Son zamanlarda 4 mevsimi birlikte yaşayamıyoruz. Ama ortaya çıkan bu güzellik gerçekten seyri doyumsuz. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Halis Yılmaz da Karadeniz'in dağlarının karla kaplanması ile apayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Böyle bir manzarayı görüp de durmamak olmazdı. Karla birlikte muhteşem manzarada bir anı fotoğrafımız olsun istedik" dedi.

Galatasaray maçı için Trabzon'a geldiğini söyleyen Arzu Durmuş da, "Meteoroloji uyarmıştı. bu manzarayı görebilmek için yolculuğumu iki gün erteledim. Bugün burada bu eşsiz doğa manzarasını yakından görme ve fotoğraf çekme fırsatım oldu" dedi.