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Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

30.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:54 Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu 'in iç kesimleri dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif zaman zaman orta şiddette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 1 derece, Demirözü'nde eksi 1 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz Bölgesi, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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