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Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

23.01.2020 08:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:55Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 12 derece, Demirözü'nde 10 ve Aydıntepe'de eksi14 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 8 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece oldu.

Öte yandan buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Rüzgarın, sabah Doğu Karadeniz'in batısında, akşam doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. - BAYBURT

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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