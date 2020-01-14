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Doğu Karadeniz'de kış

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

14.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:58
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gümüşhane
Kar yağışının ardından kapalı köy yolunun bulunmadığı Gümüşhane'de, İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerdeki köylerde tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarında karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kış mevsiminde köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için oluşturdukları ekiplerle 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirterek, özellikle yüksek köylerde kar yağışı olmasa bile tipi nedeniyle günübirlik karla mücadele çalışması yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.
Yol açma çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü Taşkın Özdemir ise kentin yüksek kesimlerinde yer yer 30 santimetreyi bulan yolları temizlemek için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Zaman gözetmeksizin çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Özdemir, "Özellikle grup yollarında yaptığımız çalışmalarda gece yarısı bile olsa tüm köy yollarını açmadan dönmüyoruz." dedi.
Doğu Karadeniz'de kış

Doğu Karadeniz, Ekrem Akdoğan, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA


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