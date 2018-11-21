Doğu Karadeniz'de Konut Satışları Ekim Ayında 4 Bin 141'e Ulaştı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:50



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:50

2018 yılı Ekim ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 146 bin 536 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 39,4 artış ile 4 bin 141 oldu.TUİK verilerine göre, 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 100,9 artarak 233'e, Ordu'da yüzde 47,8 artarak bin 199'a, Trabzon'da yüzde 41,3 artarak bin 388'e, Giresun'da yüzde 40,4 artarak 765'e, Rize'de yüzde 11,1 artarak 371'e ve Artvin'de yüzde 1,1 artarak 185'e yükseldi.Bölge genelinde satılan konutların yüzde 5,0'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Rize'de yüzde 8,1'i, Ordu'da yüzde 6,8'i, Artvin'de yüzde 6,5'i, Giresun'da yüzde 4,8'i, Gümüşhane'de yüzde 3,9'u ve Trabzon'da yüzde 2,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde bölge genelinde satışı yapılan 4 bin 141 konutun yüzde 44,2'si ikinci el satış olarak gerçekleşirken, bu oran Trabzon'da yüzde 57,1, Artvin'de yüzde 45,9, Rize'de yüzde 39,9, Ordu'da yüzde 37,6, Gümüşhane'de yüzde 37,3 ve Giresun'da yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.Trabzon yabancılara en fazla konut satılan 10. il olduTürkiye genelinde 2018 yılı Ekim ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 6 bin 276 oldu. Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 10. il oldu. 2017 yılı Ekim ayında Trabzon'da yabancılara toplam 75 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 98,7 oranında artarak 149 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde Trabzon'da yabancılara toplam 838 konut satılırken, 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 41,2 oranında artarak bin 183'e yükseldi. - TRABZON