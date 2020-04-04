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Doğu Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı

Rize, Trabzon ve Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler sıklaştırıldı.

04.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:54
Doğu Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı
Rize , Trabzon ve Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler sıklaştırıldı.
Rize Emniyet Müdürlüğü, Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 94 kişilik ekip, market ve manavları denetledi.
Şehir merkezindeki Deniz Caddesi'nde bulunan marketlere alışveriş için gelen vatandaşlara kurallar hatırlatıldı.
Polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Hazırlıksız gelen vatandaşlara, Rize Valiliği görevlilerince maske dağıtıldı.
Tedbirler kapsamında polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıyor.
Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında açıkladığı 20 yaş altındaki kişileri de uyararak evlerine yönlendirdi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise il ve ilçelerdeki pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmeleri gerektiği belirtildi.
İl ve ilçelerde meydan, sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, kurallara uymayan vatandaşlar hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
Giresun
Giresun'da polis ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşları sahili kullanmamaları konusunda uyardı.
Ekipler, sokağa çıkan 20 yaş altındaki gençler ile parklarda oynayan çocukları da uyararak evlerine gönderdi.
Şehir merkezindeki bazı market ile pazar yerlerinde de polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşlara uyarıda bulundu.
Trabzon
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşlara maske dağıttı.
Zorluoğlu, beraberindeki Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Ayasofya Mahallesi'ndeki pazarı ziyaret etti.
Pazar esnafına ve vatandaşlara maske dağıtan Zorluoğlu, kuralları da hatırlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Çamoba ve Ayasofya'da kurulan pazarların giriş ve çıkışlarına, "pazar alanında maskenizi takınız" ifadelerinin yer aldığı afişler asıldığı belirtildi.
Ekiplerin, pazar alanlarını erken saatlerde dezenfekte ettiği vurgulanan açıklamada, pazar girişlerine kurulan stantlarda da vatandaşlara maske dağıtıldığı kaydedildi.
Ayrıca, pazar yerlerinin akşam saatlerinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince deterjanlı su ile yıkanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Rize, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Doğu Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı - Haberler

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