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Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor!

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde meteoroloji kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

27.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:28Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor!
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde meteoroloji kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, öğle saatlerinden itibaren yer yer fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan gece en düşük hava sıcaklığı merkezde sıfırın altında 10 derece ölçülürken Demirözü ilçesinde 6, Aydıntepe ilçesinde 8 derece ölçüldü. Kar kalınlığının 50 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de eksi 10 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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