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Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

25.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:26 Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 kilometre/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 kilometre/saat üzeri) beklendiği bildirildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısına yer verildi.

Doğu Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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